Putin, 'il nuovo bombardiere nucleare entrerà in servizio' - Ultima ora - Ansa.it

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilstrategico portamissili Tu-160? potenziato - nome in codice Nato 'Blackjack' - può entrare innelle forze armate russe. Lo ha affermato il presidente Vladimiral termine del suo volo di prova a bordo dell'aereo, che è in grado di trasportare testate nucleari. "Ribadirò quello che ho già detto al comandante dell'aereo e ai vertici del ministero della Difesa: può certamente entrare innelle Forze Armate", ha dettocitato dalla Tass, descrivendo l'aereo come affidabile.