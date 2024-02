Non solo "butcher", macellaio in Ucraina, ma anche "crazy sob", acronimo per "son of a bitch", che detta bene suona come pazzo figlio di donna prostituta: sarebbe questo Vladimir Putin, visto, e insultato, da Joe Biden. Secondo l'agenzia di stampa Associated Press, le parole sono

"Putin figlio di put***a?". La raggelante reazione del Cremlino contro Biden (Di giovedì 22 febbraio 2024) Si alza ulteriormente la tensione tra Stati Uniti e Russia dopo che il presidente americano Biden in un comizio a San Francisco ha insultato Putin definito pazzo figlio d. "Modi da cowboy hollywoodiano", la replica del Cremlino. Intanto la Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni a Mosca dopo la morte di Alexei Navalny. In Ucraina, un'altra ondata di attacchi russi su tutto il Paese la scorsa notte: intensi raid a Kharkiv e nella regione del Donetsk ma anche a Nikopol e a Kherson nel sud del Paese. Mosca fa sapere di aver sventato un attacco ucraino su territorio russo. Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di giovedì 22 febbraio 2024) Si alza ulteriormente la tensione tra Stati Uniti e Russia dopo che il presidente americanoin un comizio a San Francisco ha insultatodefinito pazzod. "Modi da cowboy hollywoodiano", la replica del. Intanto la Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni a Mosca dopo la morte di Alexei Navalny. In Ucraina, un'altra ondata di attacchi russi su tutto il Paese la scorsa notte: intensi raid a Kharkiv e nella regione del Donetsk ma anche a Nikopol e a Kherson nel sud del Paese. Mosca fa sapere di aver sventato un attacco ucraino su territorio russo.

Notizie Correlate

Scontro totale tra Biden e Putin : per il presidente Usa è un “pazzo figlio di p…” - insorge il Cremlino - Scontro totale tra il presidente Usa, Joe Biden , e quello russo, Vladimir Putin . Che la tensione sia alle stelle da tempo, soprattutto dopo l’invasione dell’Ucraina, è ... (lanotiziagiornale)

"Pazzo figlio di...". Biden insulta Putin. Il Cremlino : "Cowboy hollywoodiano" - Durante una raccolta fondi a San Francisco, in vista delle elezioni di novembre, il presidente Usa Joe Biden ha attaccato Putin con parole pesanti. E non ha risparmiato ... (ilgiornale)

“Figlio di p***ana”. La sobrietà di Biden contro Putin - Roma, 22 feb – La sobrietà di Joe Biden contro Vladimir Putin si manifesta ancora una volta. Il presidente americano, come riporta l’Ansa, si è lasciato andare ad ... (ilprimatonazionale)

Altre Notizie

Biden definisce Putin un 'pazzo figlio di put....': ha definito il suo omologo russo Vladimir Putin un «pazzo figlio di puttana». «Abbiamo un figlio di puttana pazzo come Putin e altri, e dobbiamo sempre preoccuparci del conflitto nucleare, ma la ... globalist Biden: "Putin pazza, figlio di p.....a": 7.00 Biden: "Putin pazza, figlio di p.....a" Il presidente Usa Biden scatenato con- tro il presidente russo,Putin. "Dobbia- mo occuparci di un pazzo figlio di p..- ...a e preoccuparci della guerra nu- ... servizitelevideo.rai Guerra in Ucraina e morte Navanly, tensione tra Biden e Putin: Il presidente americano Joe Biden ha usato parole durissime contro il suo omologo russo Vladimir Putin, definendolo un “pazzo figlio di put...na”. L’Unione europea ha varato nuove sanzioni contro ... theitaliantimes

Video di Tendenza