Putin, 'avevo ragione, preferisco Biden a Trump'

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Vladimirrisponde in modo sarcastico all'insulto di Joe, che lo ha definito "un pazzo figlio di puttana". "detto che per noiè preferibile come presidente (rispetto a), e a giudicare da quello che adesso ha detto, ho assolutamente", ha affermato il presidente russo, citato dalla Tass. "Certo, ha aggiunto, non mi avrebbe potuto dire 'Volodya, sei bravo, grazie, mi aiuti moltissimo' ".