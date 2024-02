11.42 Puglia, dopo ulivi è emergenza mandorli Dopo la Xylella Pauca,che ha sterminato oltre 20 milioni di ulivi negli ultimi 15 anni, ora la campagna pugliese deve affrontare l'assedio ai mandorli ad opera

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 11.42la Xylella Pauca,che ha sterminato oltre 20 milioni dinegli ultimi 15 anni, ora la campagna pugliese deve affrontare l'assedio aiad opera di una sottospecie chiamata St1, o Fastidiosa fastidiosa. Questa variante della Xylella, isolata suinel Barese, non attacca, ma, ciliegi e vite,cioè 3 delle principali colture pugliesi. Deciso l'abbattimento degli alberi infetti. La St1, segnalata in Portogallo a Maiorca e in Israele, ha distrutto 30.000 ettari di vite in California.

