Pronostici Conference League | la schedina dei sedicesimi | gol e gare in bilico

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Giovedì ricco di appuntamenti europei. In contemporanea con l’Europa, scendono in campo anche le squadre impegnate neidi. Nessuna italiana nel turno dei Playoff con la Fiorentina che, grazie al primo posto nel girone, si è qualificata direttamente agli ottavi. In palio 8 pass per il turno successivo inincerte e aperte a ogni risultato. Di seguito idella redazione di Calcioweb. IdeidiBodo/Glimt-Ajax Multi Gol 1-3 Ospite Il 2-2 dell’andata permette una gara di ritorno in perfetto equilibrio. Passerà il turno chi sarà capace, banalmente, di segnare più dell’avversario. Ammesso che la gara si decida nei 90? regolamentari. In ...