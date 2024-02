Promozione | Prima e Seconda categoria Ponsacco ora rischia La Stella Rossa allunga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel girone B dicontinua la corsa a braccetto al primo posto del San Miniato Basso con la Sestese. Domenica le due capolista hanno vinto in trasferta, rispettivamente sui campi di Colli Marittimi e Invicta Sauro, e domenica affronteranno, in casa, Montelupo e San Miniato. L’impressione è che la vittoria del girone, e lain Eccellenza, si deciderà l’ultima giornata, il 5 maggio, quando le due capolista si affronteranno sul campo di Sesto Fiorentino. Nello stesso girone, quarto posto per il Saline, mentre Colli Marittimi e San Miniato viaggiano in posizioni di medio-bassa classifica e devono guardarsi le spalle per non finire nella bagarre dei play out. Nel girone B diè lotta solo per un posto nei plòay off e per non retrocedere. In corsa per gli spareggi ...