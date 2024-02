Programmi per sfocare lo sfondo in una foto

Aumentare Nitidezza Foto: Le 12 Migliori App Gratis del 2024 | PERFECT

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Per dare risalto ad una scena contenuta in unagrafia o a un volto di una persona, la tecnica più utilizzata prevede dil'ambiente circostante , cosi da costringere chi guarda laa concentrarsi sulla parte "a fuoco". L'idea alla base è quella di far sembrare, soprattutto sfondi, paesaggi ed oggetti immobili, come se avessero dimensioni reali, mettendoli in evidenza e facendoli sembrare più grandi ed in prospettiva. Questo effettografico è chiamato Tilt Shift o Bokeh e si può fare sia con macchinegrafiche professionali, dotati di obiettivi particolari, sia al computer utilizzandoprofessionali come Photoshop. Nella guida vi mostreremo comelecon Photoshop (il programma più utilizzato), come ...