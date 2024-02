Produzione industriale in calo a Bergamo nel 2023 (-0,9%), ma gli ultimi mesi mostrano un miglioramento

(Di giovedì 22 febbraio 2024). Ilè stato un anno a “doppia velocità” per lamanifatturiera bergamasca, che ha registrato unnelle imprese industriali (-0,9%) e una crescita in quelle artigiane (+2,1%). Il quarto trimestre ha comunque evidenziato una tendenza alin entrambi i comparti: nell’industria la variazione tendenziale è rimasta negativa (-0,6% rispetto allo stesso periodo del 2022), ma la variazione congiunturale, che misura lo scostamento rispetto al trimestre precedente e fornisce quindi un’indicazione della tendenza più recente, è tornata in territorio positivo (+0,6%); nell’artigianato glitrehanno visto un incremento produttivo sia nel confronto tendenziale (+2,6%) sia in quello congiunturale (+1%). Ilè ...