Il processo si è concluso il 7 febbraio, dopo tre lunghe udienze, Dani Alves è in prigione dal 20 gennaio 2023, e si trova nel

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il calciatore brasilianoè statoa 4e 6perdalla sezione 12 del tribunale di Barcellona, ??composta da tre magistrati. Il giocatore, ex Barcellona e Juventus tra le altre, insieme al suo avvocato, Inés Guardiola, al pubblico ministero, Elisabet Jiménez, e all’accusa, Ester García, hanno appreso questa mattina in prima persona la sentenza, secondo quanto riportano i media spagnoli. Ilsi è concluso il 7 febbraio, dopo tre lunghe udienze, e 15 giorni dopo è arrivata la decisione dei giudici. I fatti, a cui si riferisce la sentenza, sono avvenuti in uno stand della discoteca Sutton di Barcellona, ??la notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022....

Processo Dani Alves - condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale - I fatti risalgono a dicembre 2022: il calciatore brasiliano è in prigione dal 20 gennaio 2023 Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato condannato a 4 anni e 6 mesi ... (sbircialanotizia)

Processo Dani Alves - condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale - (Adnkronos) – Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale dalla sezione 12 del tribunale di Barcellona, ??composta da ... (periodicodaily)

Dani Alves condannato per stupro: la sentenza: Caso Dani Alves, le tappe della vicenda Le tappe della vicenda relativa al processo che ha visto inquisito Dani Alves raccontano della violenza sessuale che l’ex giocatore della Juventus ha compiuto ... footballnews24

Dani Alves condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per stupro: l'ex calciatore è in prigione dal gennaio 2023: Dani Alves, ex calciatore brasiliano del Barcellona e della Juventus, è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per stupro. Per l’ex terzino della Seleção (la nazionale brasiliana), accusato di ... notizie.virgilio

Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale: Il Tribunale di Barcellona ha condannato Dani Alves, ex terzino di Barcellona, Juventus, PSG e nazionale brasiliana, a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale. La sentenza, arrivata oggi dopo ... tuttojuve