Processo Assange | sentenza rinviata La moglie | “Julian non sarà mai al sicuro negli Stati Uniti”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Stella Moris,di: "Julian non potrà mai essere alUniti: è il Paese che ha tramato per assassinarlo. Io e i nostri figli lotteremo sempre per la libertà di Julian, ovunque ci porti la battaglia".

Julian Assange - il processo a Londra si chiude senza un verdetto : attesa a giorni la decisione sull’estradizione negli Usa - Si è conclusa con un nulla di fatto, almeno per ora, l’ attesa udienza sull’estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange davanti all’Alta Corte di Londra . In questi ... (open.online)

Assange da eroe a reietto. La stampa italiana è ignobile: Chi oggi censura Assange rinnega se stesso Nel caso di Assange, detenuto a Londra da quasi sei anni malgrado non sia ancora finito il processo, a rendere il tutto ancor più paradossale è il fatto che ... lanotiziagiornale

Assange non è Navalny. Ma l'America non sia come la Russia: Julian Assange non è il messia, non è imputabile soltanto del reato di giornalismo, ma anche di conseguenze penali che non sono graziabili a furor di popolo e questo tantomeno negli Usa ... ilgiornale