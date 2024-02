Problemi sulla linea Av Napoli-Roma | ritardi di oltre un’ora

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Al momento si registrano diverse variazioni di percorso e cancellazioni. Sono nove, al momento, i treni Alta Velocità con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.sull’Alta Velocità -Ilcorrieredellacittà.com Il treno FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) –Centrale (11:33) è stato cancellato.suAvDisagi per i pendolari questa mattina. La circolazione ferroviariaAlta velocitàvia Cassino evia Formia è ancora in ripresa, come fa sapere Trenitalia. I treni Alta Velocità sono stati instradati sui percorsi alternativi daa ...