Problemi su linea Av Napoli-Roma | ritardi di oltre un’ora

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Al momento si registrano diverse variazioni di percorso e cancellazioni. Sono nove, al momento, i treni Alta Velocità con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Il treno FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) –Centrale (11:33) è stato cancellato.suAvLa circolazione ferroviaria sullaAlta velocitàe sullavia Formia evia Cassino permane in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici, rende noto Trenitalia. I treni Alta Velocità sono stati instradati sui percorsi alternativi davia Formia o via Cassino, che richiedono un ...

Roma, apertura in ritardo metro C nella tratta fra San Giovanni e Giardinetti: "Per un precedente problema agli impianti di telecomunicazione, attualmente risolto, il tratto urbano della linea metro C da San Giovanni a Giardinetti apre con oltre un’ora di ritardo". Lo comunica ... adnkronos

Trasporti pubblici in Piemonte, le lamentele di sindaci e utenti: «Saltano le corse, resta solo l’autostop»: Organico all’osso, ritardi e i disservizi sulla rete. «Al centralino dicono che è inutile reclamare, perché manca personale. E in provincia, ormai, è emergenza. La storia di Carlo, abbandonato al Sant ... torino.corriere

Giorgio Assumma, l’avvocato degli artisti: «Io, Costanzo e quella saletta dove i potenti si confessavano. Cossiga mi svegliava alle 5»: L’avvocato degli artisti Giorgio Assumma: Daniele creò “Napule è” davanti a me ... corriere