PROBABILE FORMAZIONE | Rennes-Milan | Gazzetta | Pioli si affida a Yunus Musah E in attacco?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ladelcontro ilper ladello Sport?si. Davanti Jovic è favorito su Giroud… Ildi Stefanosi prepara a scendere in campo contro il, nella partita di ritorno dello spareggio per l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League. I rossoneri partono dal 3-0 dell’andata a San Siro e cercheranno di difendere il risultato senza sprecare troppe energie. Secondo ladello Sport, il tecnico emiliano dovrebbersi al 4-3-3, con in porta Mike Maignan. In difesa torna, dopo la panchina di Monza, Simone Kjaer, che prenderà il posto di Malick Thiaw. Non saranno della partita Davide ...