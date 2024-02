Privacy su WhastApp | la nuova funzione blocca gli screenshot delle foto del profilo

WhatsApp introduce una nuova funzione perfetta per la privacy

(Di giovedì 22 febbraio 2024) WhatsApp, glialledelaltrui sarannoti – Prossimamente WhatsApp non consentirà più di catturaredeldegli account, una pratica spesso attuata, ma che per ovvie ragioni può ledere ladegli utenti, specie se è fatto all’insaputa dei diretti interessati. In uno degli ultimi aggiornamenti della versione beta di WhatsApp laè già operativa.Leggi anche: Dal 29 febbraio stop a WhatsApp su alcuni telefoni: ecco quali Cosa cambierà In passato, su WhatsApp era possibile salvare ledeldegli altri utenti. Cinque anni fa, l’app di messaggistica ha rimosso questa opzione, ...

WhatsApp Beta per Android: invio automatico media in alta qualità: WhatsApp introduce una nuova opzione che consente agli utenti di inviare media in alta qualità per impostazione predefinita, migliorando così l'esperienza di condivisione multimediale senza la necessi ... news.fidelityhouse.eu

WhatsApp, nuovi termini di servizio: cosa cambia: Aggiornamenti per i termini di servizio e per l'informativa sulla privacy di WhatsApp: Meta rende la piattaforma conforme a DSA e DMA. punto-informatico

Canale WhatsApp Inps per tutti: a cosa serve e come interagire: Infine, il canale WhatsApp INPS per tutti pone grande enfasi sulla privacy e sull’affidabilità delle informazioni condivise. Gli utenti possono fidarsi della riservatezza dei loro dati e della qualità ... tag24