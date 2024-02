Presidenziali Usa, ecco quanto vale il voto degli islamici

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’islam giocherà un ruolo importante sia nelle prossime elezioni europee che nelle cruciali elezioni Usa. In Francia e nei paesi del Nord-Europa le grandi comunità islamiche radicali sono veri e propri Stati negli Stati, e la destra che domina i sondaggi ha ben chiaro che uno dei punti focali che dominerà la politica dei prossimi anni sarà la lotta all’islamizzazione dell’Europa. Non a caso, il partito di Eric Zemmour,che ha fatto di questo tema il suo cavallo di battaglia, si chiama “riconquista”. Gli Usa non hanno comunità islamiche estese come quelle di molti Stati europei, ma la storia ha voluto che alcuni tra gli Stati americani con una più numerosa popolazione musulmana siano proprio Michigan e Minnesota, cruciali per vincere la Casa Bianca. Ilmusulmano è da sempre fortemente democratico, non a caso le due deputate che hanno fatto della loro identità ...