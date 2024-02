Premio di laurea "Città di Prato", ecco i vincitori della terza edizione

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 - Sono Leonardo Cai, Gabriele Feligioni, Veronica Arena e Gabriele Pierini ideldi", finanziato dal Comune e destinato a giovaniti presso le Università italiane con tesi che hanno come oggetto il territorio laniero. I quattro, selezionati tra 24, sono stati insigniti questa mattina del riconoscimento in occasione di una cerimonia tenutasi presso il Salone consiliare alla presenza del sindaco Matteo Biffoni, dell'assessore ai Servizi per i cittadini, Patrimonio e Turismo con delega per Università e ricerca Gabriele Bosi,presidente del Pin Daniela Toccafondi eprofessoressa dell'Unifi Ersilia Menesini, ...