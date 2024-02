Prefisso +44 o 0044 | che nazione è? Truffa dall’estero?

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il+44 (o scritto in alternativa comequando si utilizza la forma internazionale per le chiamate in uscita da alcuni paesi) è il codice di accesso internazionale per il Regno Unito. Questo significa che tutte le chiamate effettuate (o ricevute a seconda dei casi) verso numeri che iniziano con questosono dirette (o provengono) verso numeri di telefono situati nel Regno Unito, che include Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Chi ha il numero +44? Dobbiamo evitare di rispondere? Riguardo alla questione se le chiamate con il+44 possano essere una, è importante considerare che, come per qualsiasi altrointernazionale, i numeri con questopossono essere utilizzati tanto per scopi ...