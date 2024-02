Prato, al Pecci inaugurata la mostra "Second Life, tutto torna"

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 - E' statanella giornata di ieri la, curata da Paolo Meneguzzo e allestita fino 24 marzo al Centro per l’arte contemporanea Luigi, composta dalle 30 opere selezionate in occasione della terza edizione di "", il contest nazionale ideato e promosso da Alia, e patrocinato dalla Regione Toscana, dai comuni di Firenze, Empoli,, Pistoia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Accademie. Tutte le opere esposte si interrogano sul concetto di sostenibilità, sul cambiamento climatico, la conservazione della natura e la relazione tra l’uomo e l’ecosistema, ma anche sull’impegno nel dare unaa vita alla materia, in linea con i principi ...