Pozzuoli . A Pozzuoli i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un arresto in differita per atti persecutori nei confronti di una 44enne. L'ex marito della donna si è presentato in caserma ed ha

Pozzuoli, perseguita l’ex marito e gli sfascia negozio: fermata 44enne (Di giovedì 22 febbraio 2024) Un altro episodio di violenza domestica si verifica in provincia di Napoli. Stavolta la vittima è un uomo, ex marito di una 44enne che lo ha inseguito e tormentato perché non accettava la fine del loro matrimonio. I fatti a Pozzuoli, quando i Carabinieri della L'articolo Teleclubitalia. Leggi tutta la notizia su teleclubitalia (Di giovedì 22 febbraio 2024) Un altro episodio di violenza domestica si verifica in provincia di Napoli. Stavolta la vittima è un uomo, exdi unache lo ha inseguito e tormentato perché non accettava la fine del loro matrimonio. I fatti a, quando i Carabinieri della L'articolo Teleclubitalia.

Notizie Correlate

Pozzuoli : perseguita l’ex marito - arrestata una 44enne - Pozzuoli : Lo perseguita dopo la fine del matrimonio. L’ultima aggressione nel negozio del l’ex marito . Carabinieri arrestano una 44enne A Pozzuoli i carabinieri della ... (puntomagazine)

Perseguita imprenditore a Pozzuoli - uomo nei guai - Perseguita imprenditore a Pozzuoli con l’aggravante del metodo mafioso, eseguono misura nei confronti di una persona I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli ha ... (puntomagazine)

Pozzuoli - perseguita imprenditore e i suoi familiari : nei guai uomo dei Longobardi-Beneduce - Molesta e perseguita imprenditore di Pozzuoli e i suoi familiari. Divieto di avvicinamento per uomo dei Longobardi-Beneduce L'articolo Pozzuoli, perseguita ... (teleclubitalia)

Altre Notizie

Picchia l’ex marito e gli sfascia il negozio: arrestata una 44enne, lo perseguitava da un anno: Nonostante il rapporto si fosse concluso e il matrimonio fosse ormai cosa passata, per un anno ha perseguitato l'ex marito con minacce di morte e aggressioni, l'ultima delle quali ha avuto luogo nel ... fanpage Pozzuoli, perseguita e minaccia di morte l’ex marito: 44enne finisce in carcere: A Pozzuoli i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un arresto in differita per atti persecutori nei confronti di una 44enne. L’ex marito della donna si è presentato in caserma ed ha ... internapoli Minaccia di morte e perseguita l'ex marito, arrestata dai carabinieri: Dopo la fine del matrimonio lo ha perseguitato, aggredendolo ripetutamente e minacciandolo di morte. Arrivando a danneggiare anche gli arredi del negozio dell'uomo, un commerciante di Pozzuoli. Per ... rainews

Video di Tendenza