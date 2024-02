Portavoce Navalny sfida Medvedev: risponderà per ogni parola

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Milano, 22 feb. (askanews) – “Non ci sono più aggettivi per definire, ma registreremo comunquesua. Non ne dimenticheremo nemmeno una. E poi chiederemo ragione per ciascuna di esse”. Lo ha detto Kira Yarmish,del defunto Aleksey, su X, postando un video dove Dmitri, ex presidente russo e numero due al consiglio di sicurezza, affermava: “In russo si dice che di un morto, o si dice bene oppure non si dice niente. Io non posso dire niente di buono su di lui. Ora ne state parlando. Guardate il volto sorridente e felice della vedova di(Yulia Navalnaya); sembra che abbia aspettato questo evento per tutti questi anni per svelare la sua vita politica. E questo lo ha già detto”. Il tutto a fronte di un’alzata di toni ...