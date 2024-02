Polveri Sottili ridotte del 45% negli ultimi 10 anni | Pichetto | “Dati utilizzati per transizione energetica”

Lo smog in Italia registra confortanti trend in discesa ma non è stato fatto abbastanza: ecco la fotografia del Sistema Nazionale per la Protezione ... (ilgiornale)

L'inquinamento da Polveri sottili PM 10 e PM 2,5 è calato in Italia negli ultimi dieci anni , ma in modo insufficiente. Le concentrazioni di PM 10 sono calate ... (quotidiano)

«Healthier for you, better for the environment!», scrive sui social la presidenza di turno del Belgio del Consiglio dell’Ue annunciando l’accordo raggiunto ... (open.online)