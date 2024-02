Pochi rispettano il limite dei 30 km orari

Codice della Strada, 10,5 milioni di italiani non rispettano i limiti di velocità

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il sindaco di Bologna e gli assessori girano per la città? Io sì. E vedo che nessuno o quasi rispetta i 30 km. Perché i cittadini non accettano questa imposizione del Comune. Per cui la tanto decantata diminuzione degli incidenti non è dovuta al rispetto dei 30 km. Gian Paolo Musiani