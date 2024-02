Pnrr | Fitto | numeri spesa aumenteranno

Pnrr, spesa a 45,65 miliardi a fine 2023. Ecco i numeri ufficiali del Governo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 14.38 Per il"abbiamo superato la fase della progettazione e delle gare di appalto,siamo nella realizzazione di tutti gli interventi.Questo è un elemento rilevante che inciderà molto positivamente suicomplessivi della".Così il ministroin conferenza stampa. "Il clima di lavoro è molto positivo con la Commissione Ue"ha detto "I tempi per arrivare al decreto non saranno lunghi",ha aggiunto. Nel 2023 spesi 21 mld e ora "laavrà una ulteriore accelerazione", "siamo impegnati per il 2024 per VI e VII rata".