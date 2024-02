Pnrr | Italia Paese che ha soddisfatto numero più alto di traguardi e obiettivi

PNRR, Italia è il Paese che ha raggiunto il numero più alto di traguardi: 178 su 527

È in corso a Palazzo Chigi la riunione della Cabina di regia per il Pnrr presieduta dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, al termine della quale ... (ilfoglio)

Lazio, Smart City: TIM Enterprise e Anci insieme per città intelligenti: ‘L’Italia delle città intelligenti e sostenibili ... lo sviluppo di città sostenibili e intelligenti e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, evidenziare gli impatti sull’ambiente urbano e sulla ... mondo3

Lavori: in corso la realizzazione della nuova pista ciclabile del viale delle Cascine: Pisa, 22 febbraio 2024 – Lavori in corso sul viale delle Cascine per la realizzazione della nuova pista ciclabile in sede protetta che collegherà il centro di Pisa con il Parco di San Rossore. Sono pa ... lanazione

Analisi. Il primato italiano e i buchi neri: cosa serve perché il Pnrr funzioni davvero: Ha un grosso merito il rapporto di valutazione intermedia della Commissione Europea sul Next Generation Eu: aver riacceso i riflettori sul mega-piano voluto e nato dagli Stati membri nel 2021. avvenire