Riconoscimento Ue al Campania Dih di Imperiale : A supporto dei processi di transizione digitale delle Pmi - “Dall’Europa un Riconoscimento rilevante per l’EDIH P.R.I.D.E., il progetto del Campania Dih”. Così Edoardo Imperiale , CEO del Campania DIH – Rete Confindustria, ... (ildenaro)

Federcepicostruzioni : Superbonus 110% - investimenti cresciuti del 6 - 08% a dicembre. Cessione dei crediti fiscali - Pmi in difficoltà - “Gli ultimi dati Enea confermano ancora una volta l’enorme valenza strategica (e l’enorme interesse) del Superbonus 110% , nonostante lo stop deciso dal Governo alla ... (ildenaro)

AXA Italia presenta Welfare Aziende : la nuova protezione completa - flessibile e innovativa per le PMI che hanno a cuore il benessere dei propri dipendenti - (Adnkronos) - - Welfare Aziende di AXA Assicurazioni si evolve per rispondere a nuove esigenze di protezione per i dipendenti delle Aziende , mettendo a disposizione ... (liberoquotidiano)

Pmi dei servizi dell'Eurozona torna a 50, giù la manifattura: L'indice Pmi dei servizi dell'Eurozona risale a quota 50 a febbraio, livello che fa da spartiacque tra una fase di espansione e di contrazione dell'attività economica. Superate abbondantemente le ... ansa

Unione Europea, PMI composito in febbraio: Unione Europea, PMI composito in febbraio pari a 48,9 punti, in aumento rispetto al precedente 47,9 punti (la previsione era 48,5 punti). teleborsa

Gemini for Workspace: l'AI di Google per le aziende: Google ha presentato Gemini for Workspace, una nuova offerta business che integra il modello AI Gemini Ultra 1.0 nelle app Workspace. punto-informatico