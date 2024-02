PlayStation VR2 usabile anche su PC. Sony sta “testando” la possibilità, forse pronta già quest'anno

(Di giovedì 22 febbraio 2024)intende garantire agli utenti che hcomprato il visore un'offerta più variegata di giochi compatibili, ma non è sicura di quando...

Sony intende garantire agli utenti che hanno comprato il visore un'offerta più variegata di giochi compatibili, ma non è sicura di quando... Leggi tutto (dday)

Sony intende garantire agli utenti che hanno comprato il visore un'offerta più variegata di giochi compatibili, ma non è sicura di quando... Leggi tutto (dday)

Il PS VR2 sarà utilizzabile ufficialmente su PC: lo annuncia Sony: Il PlayStation VR2 è disponibile sul mercato da un anno, ma sfortunatamente sembra che la nuova versione del visore per la realtà virtuale di Sony non sia riuscita a convincere la community anche per ... gamingtalker

Sony esplora il supporto di PSVR 2 per PC: un nuovo orizzonte per la realtà virtuale: Sony ha recentemente annunciato una notizia entusiasmante per gli appassionati di realtà virtuale (VR): sta testando la possibilità di collegare il visore PlayStation VR2 a un PC da gioco. Questo ... news.fidelityhouse.eu

HBM, la memoria dell'intelligenza artificiale, senza AMD Fiji non sarebbe nata: il racconto di Raja Koduri: Con due post su X l'ex ingegnere e dirigente di AMD, Raja Koduri, parla di memoria HBM e delle sue origini. Il racconto ci riporta alla mente le GPU Radeon R9 Fury del 2015, svelandoci come tutto nacq ... hwupgrade