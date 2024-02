Pistoia, in centinaia per l'ultimo saluto a Laura Porta. Il biglietto del compagno: “Aiutate chi ne ha bisogno”

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – È accorso un centinaio di persone, questa mattina, alla chiesa della Vergine aper salutare per l'ultima volta, la 37enne all’ottavo mese di gravidanza stroncata da un improvviso malore nella giornata di domenica scorsa. La commozione e il dolore l'hanno fatta da padroni, per una tragedia che ha lasciato il segno sia nel pratese che nel pistoiese, in tutti coloro che hanno conosciuto l'originaria di Nuoro. Presenti alla cerimonia funebre il marito Antonio Fasano, in prima fila per salutare la compagna assieme alla famiglia, i colleghi della Casa Circondariale di Prato “La Dogaia”, doveera infermiera, e quelli della Misericordia di, dato che la donna era anche una volontaria soccorritrice. A dare sostegno ad Antonio ecco ...

