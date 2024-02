Pioli cerca il Milan delle certezze A Rennes vale mezza stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilsi avvicina con cautela al ritorno del playoff di Europa League al "Rohazon Park" contro il: nonostante sia conscio del rassicurante 3-0 ottenuto nella partita d’andata a San Siro, Stefanopretende di mantenere alta la concentrazione e di non sottovalutare l’impegno che attende oggi il suo Diavolo, pronto ad essere sostenuto da circa 2.000 supporters rossoneri: "Ci siamo presi un buon vantaggio nella partita d’andata, ma è altrettanto vero che non possiamo considerarla finita. Giochiamo contro una squadra che è in forma: ci conosciamo bene, questo può essere un vantaggio, ma possiamo anche aspettarci cose diverse perché proveranno a rimontare. Noi siamo solamente concentrati su quello che dobbiamo fare per raggiungere il passaggio del turno: dovremo interpretare la sfida con grande attenzione e convinzione". ...