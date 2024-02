Pioggia, vento e mareggiate: allerta gialla in Toscana

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 22 febbraio 2024 – Come annunciato dalle previsioni meteo, arriva un’ondata di maltempo e la sala regionale ha emesso un’per la. Coinvolta praticamente tutta la regione tranne una fascia centrale che comprende Valdarno superiore e inferiore, Casentino, Valdelsa, Valdera, Valle del Serchio. L’scatta alle 6 di venerdì 23 febbraio e finisce alle 18 ma con previsioni diverse per il nord e per il sud della regione. Nella zona settentrionale infatti l’avviso meteo riguarda il rischio idrogeologico per le piogge in arrivo;per Valle del Reno, Alto Mugello e isole. Per la zona meridionale invece il fortecon raffiche fino a 100 km all’ora. Segnalata anche una...

