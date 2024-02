Picchiata da branco | Psicologi | Ragazzo che protegge vittima rompe muro indifferenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 22 febbraio 2024 - “Finalmente siildi, di silenzio o, peggio, di voglia di spettacolarizzazione: il giovane cheuna ragazza attaccata da un gruppo di coetanee è un esempio di solidarietà sociale e assunzione della propria partecipe responsabilità”. Così Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine deglidella Toscana interviene sul gesto di unche a Pontedera è intervenuto in una rissa per difendere una ragazzada altre. “Spesso comesiamo chiamati a intervenire per aggressioni o situazioni di disagio, per analizzare i processi sottesi alla rabbia, all'aggressione e all'che li accompagnano. Spesso come cittadini assistiamo a episodi di ...