Picchia l’ex marito e gli sfascia il negozio | arrestata una 44enne | lo perseguitava da un anno

Dirigente Asl non gli cambia medico di base e lui lo picchia: È accaduto a Marigliano, in provincia di Napoli, dove un 67enne è stato denunciato dai carabinieri. L'anziano aveva chiesto ad un dirigente del presidio di via Pontecitra di sostituire il medico di ... ansa

Attacco incendiario al padiglione Valsalva dell'ospedale, indagini lampo dei Carabinieri: preso il piromane: Gli uomini dell'Arma della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile di Forlì, insieme ai colleghi della Compagnia di Meldola, hanno identificato l’autore del rogo. Il piromane è stato bloccato ... forlitoday

Thunderbolts: svelato l'inizio delle riprese, previsto finale alla Star War Rogue One: Nello stesso editoriale dedicato al futuro del Marvel Cinematic Universe nel quale veniva confermato il cambio di titolo per Avengers 5, il The Hollywood Reporter ha svelato tanti nuovi dettagli ... cinema.everyeye