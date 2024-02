Piazzapulita | anticipazioni 22 febbraio 2024

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nuova puntata diin onda stasera, 22, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: Alexey Navalny, il più importante oppositore di Putin, è stato ucciso dal Cremlino? Che influenza ha la propaganda russa in Italia sui partiti di governo? E ancora: che conseguenze avrà il voto alle regionali in Sardegna sugli equilibri politici nazionali?: ospiti 22Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Vera Politkovskaja, figlia della giornalista Anna Politkovskaja, uccisa in Russia; il giornalista e scrittore Michele Serra; lo storico dell’arte Tomaso Montanari; il professore dell’Università Bocconi ...

