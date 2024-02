Piantedosi gioca coi numeri E rigira la frittata sugli sbarchi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nei paesi asiatici gira questa storia che racconta di un ministro che allarga le strade da due a tre corsie. Poco dopo riduce la carreggiata di una corsia e si presenta ai suoi elettori dicendo che il suo mandato di governo si chiude con un saldo positivo: “Il passaggio da due a tre corsie – spiega – è un incremento del 50% mentre quello da tre a due è una riduzione del 33% per cui si può dire che il bilancio finale segna un più 17%”. Il ministro dell’Internogongola per gliin calo. Ma fare peggio dei 153mila del 2023 non è facile Ai cittadini spaesati non resta che stringersi. Ieri il ministro all’Interno Matteoha utilizzato lo stesso trucco quando stentoreo alla Camera ha annunciato che “dall’inizio dell’anno al 19 febbraio scorso in Italia si registra una netta riduzione del numero dei migranti ...