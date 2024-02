Piano di Sorrento, la maggioranza: "C'è esigenza di una copertura del segnale di telefonia"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo diForteMente. La nostra città ha l’di poter contare su unadeldimobile efficiente. Si tratta di una necessità sollecitata già da diversi anni da parte di cittadini, imprese, attività commerciali e turisti. A più riprese, anche dai consiglieri comunali, ci sono giunti appelli per intervenire e imprimere una svolta. La nostra Amministrazione ha deciso di attivarsi elaborando un regolamento ed unper l’installazione di antenne sul territorio comunale. È una scelta che consente al Comune di avere in mano la regia e i poteri su questo argomento. In caso contrario ci sono due rischi. Il primo è che la città non avrebbe ...

