Perdere un animale è un lutto vero

Altoatesino morto per ipotermia, ferite da animale superficiali: Il 73enne Albert Stocker di Velturno, trovato lunedì mattina in un prato vicino a Bressanone con varie ferite da morso, è morto per ipotermia. (ANSA) ... ansa

Sono fondamentali in un piano alimentare equilibrato, ma hanno delle differenze: ecco quali preferire: Le differenze tra proteine animali e vegetali e quali delle due sono migliori per il controllo del peso: le caratteristiche e in quali cibi si trovano. gazzetta

Gli animali domestici possono essere un problema per le scene del crimine: Se lasciati al chiuso senza cibo non si fanno troppi problemi a mangiare i cadaveri dei padroni: è un fattore rilevante ma spesso trascurato, anche perché difficile da accettare ... ilpost