Percorsi abilitanti 30 CFU per altra abilitazione | Università di Torino non li attiverà nel 2023 24

Percorsi abilitanti 30 CFU per altra abilitazione - Università Torino non li attiverà nel 2023/24 - Il ritardo con cui i Percorsi abilitanti per la scuola secondaria previsti dal DPCM 4 agosto 2023 (ma erano già previsti da aprile 2022!) si stanno concretizzando non ... (orizzontescuola)