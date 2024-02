“Perché ora si parla dell’assistente” Fedez | la notizia dopo l’addio dei Ferragnez | “Chiara infuriata”

Ustica, perché Amato parla ora? Io un sospetto ce l’ho

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) LadeltraFerragni eè deflagrata nelle ore scorse. L’annuncio di Dagospia (lo stesso sito che aveva annunciato la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi), ha colto i fan di sorpresa. Meno, sembra, chi sta vicino alla coppia. Tra i due l’idillio sembrava in effetti essersi incrinato già da mesi. Le continue smentite disulla crisi non avevano fatto altro che coprire faticosamente quella che poi, sembra, fosse una situazione irrecuperabile. Nelle ore scorse, non appena si è diffusa la, i commenti dei fan sono fioccati. >>“Che me***, pure lui ora col branco”. Grande Fratello, Beatrice senza pace: sorpresa subito rovinata. Ma il pubblico è tutto con lei Per ora dai diretti interessati non è arrivata né una conferma né una ...