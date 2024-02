Perché NHL 94 è considerato un videogioco di culto

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblichiamo un estratto di “Imprese. Storie di hockey e amicizia” di Leonardo Gobbi, uscito per Interno 4 il 9 febbraio. Chiunque sia appassionato di hockey e anche solo minimamente di videogiochi riconosce che la miglior simulazione sportiva elettronica sia la serie NHL della EA Sports («It’s in the game!»). Dall’autunno 1991 gli Studios in British Columbia del colosso di Redwood (California) sfornano capolavori in serie, con un realismo e una giocabilità che, ogni anno, ridefiniscono lo stato dell’arte e consolidano l’egemonia EA Sports nel mercato dei giochi hockeystici. Ma la versione del 1993, la prima con il nome della lega nordamericana e il numero progressivo della stagione, NHL ‘94, terza in ordine di apparizione dopo NHL Hockey (EA Hockey, con squadre nazionali, in Europa) e NHLPA Hockey ‘93, uscita quasi in contemporanea per le console Sega Mega Drive e Super Nintendo, ...