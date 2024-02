Perché la Commissione UE ha aperto un’indagine contro TikTok

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo l’indagine avviata nei confronti di X, laUE haun’altra procedura formale. Le motivazione sono molteplici, ma il punto di partenza è piuttosto scontato: si parla di tutela dei minori e della loro salute mentale. Questa azione non si occupa dei contenuti presenti all’interno della piattaforma, ma della progettazione, degli algoritmi e della struttura stessa della app. Il tutto, come ovvio, si basa sulle nuove regole indicate dal Digital Service Act (DSA), con il social di ByteDance inserito all’interno delle cosiddette VLOP, ovvero quelle piattaforme che devono rispettare i vincoli più stringenti del Regolamento sui servizi digitali. LEGGI ANCHE > Come fa Biden a stare suse una sua legge lo vieta? Ad annunciare l’avvio di questa indagine, sotto forma di ...