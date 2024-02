Perché il profumo al patchouli sta tornando di moda

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilalè unnostalgico, tanto in voga negli anni ‘70 e mai passato di. Anzi oggi torna più potente che mai, con le sue note calde, legnose e speziate, è la base di tantissime fragranze categorizzate come orientali e legnose, ma non solo. Che tipo di fragranza è il? Ilè una pianta erbacea che ricorda dall’aspetto la menta o l’ortica. Viene considerata un’erba rara, per la difficoltà di coltivazione e la poca resilienza della pianta. Le foglie sono verdissime, frastagliate e vellutate, e proprio da queste che si estrae l’olio essenziale, tramite il metodo di distillazione frazionata in corrente di vapore, una tecnica molto comune in cosmetica. Il risultato è un olio dal colore ambrato, e dagli effluvi tanto potenti che rendono questa ...