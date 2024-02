Per Huawei Pocket 2 (e altri) in autunno arriverà un aggiornamento di HarmonyOS

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In occasione della presentazione di2 il produttore ha annunciato per l'il rilascio di undiL'articolo proviene da TuttoAndroid.

I progressi di alcune realtà cinesi nel campo dei processori avanzati hanno portato gli Usa a chiedere ad ASML, il colosso mondiale della litografia per chip, ... (dday)

Aggiornamenti per Samsung Galaxy A05s, A13, A13 5G, M13 5G, M02, Tab S6 Lite, Motorola Edge 30 Ultra e Huawei Mate 40 Pro: le novità. L'articolo ... (tuttoandroid)

Huawei non vuole essere da meno a Google e Samsung e avvio il rilascio delle patch di sicurezza di febbraio 2024 per i propri dispositivi. L'articolo Huawei ... (tuttoandroid)

Huawei Pocket 2: Huawei torna sul mercato dei clamshell pieghevoli con miglioramenti hardware per rivaleggiare con la serie Samsung Galaxy Z Flip: Allo stesso modo, il Pocket 2 è più pesante della maggior parte dei suoi colleghi, con 199 g, o 202 g per l'edizione con il retro in vetro. Sebbene l'ultimo clamshell di Huawei presenti un fattore di ... notebookcheck

