Pensioni all' estero | il paradiso non c' è più | le ragioni del grande rientro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Si torna a casa. Anzi, non si parte più. Addio ai souvlaki e ai bicchieri di ouzo (rigorosamente con ghiaccio) e addio anche alle pastel de nata che profumano i vicoli di Lisbona in quell'immenso intreccio di porte e pareti colorate. I pensionati all'stanno rientrando dal Portogallo, dopo la decisione del governo locale di sospendere le agevolazioni fiscali. Ma il nostos non è solo dalla Lusitania. No, agli arrivi degli aeroporti ci sono pensionati provenienti da Grecia, Tunisia, Romania, Bulgaria e Cipro. Ilsogno, numeri alla mano è finito. Come evidenziano i dati Inps del 2023 sui pensionati che hanno deciso di trasferirsi sulle coste dell'Algarve, gli assegni erogati sono calati a circa 3.100. E, a quanto pare, nel corso dello scorso anno c'è stata una contrazione del 30 per cento. Un trend che conferma quanto rivelato da un recente ...