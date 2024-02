Pediatri | solo 24 candidati al posto dei gettonisti | troppo pochi Bertolaso | “Alziamo le tariffe”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Non ha avuto il successo del bando dell’Areu per i medici da inserire nel sistema dell’emergenza-urgenza (oltre 1.200 domande a fronte di 235 figure cercate), e nemmeno l’assessore regionale al Welfare Guidose l’aspettava, una decina di giorni fa, quando ha lanciato una nuova chiamata rivolta ai. Perché sono numeri più piccoli, in termini di fabbisogno, di professionisti a disposizione e anche, aveva premesso, di compensi offerti: 40 euro lordi l’ora contro gli 80 per uno specialista in effettivo servizio d’emergenza-urgenza. La ricerca dibandita dal San Matteo di Pavia per sostituire 18ingaggiati negli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio tramite cooperative le cui convenzioni scadono a fine mese senza possibilità di rinnovo s’è conclusa lunedì ...

