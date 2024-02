Pechino ha le mappe di Taiwan, attacco in vista? Tutto sull’ultimo leak

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il 16 febbraio un anonimo – forse un ingegnereese, forse un dipendente stufo di certe pratiche – ha pubblicato sulla piattaforma GitHub un’enorme cache di dati: più di 570 file, immagini e registri di chat provenienti da iSoon, nota anche come Auxun, azienda cinese con sede a Shanghai che vende servizi di hacking e raccolta dati a terzi al governo cinese, al comparto sicurezza e alle imprese statali. Informazioni che mostrano, scrive il Washington Post, come i servizi segreti e i gruppi militari cinese stiano effettuando intrusioni informatiche sistematiche e su larga scala contro governi, aziende e infrastrutture straniere, sfruttando quelle che gli hacker sostengono essere vulnerabilità nei software di Microsoft, Apple e Google. L’AUTENTICITÀ DEI DATI I file, ritenuti credibili dagli esperti di sicurezza informatica, dettagliano i contratti per estrarre dati ...

Allarme smog: Padania o Pechino C’è aria che non tira, ma facciamo chiarezza: Recentemente, la qualità dell’aria nella Pianura Padana è stata oggetto di confronti allarmanti con alcune delle città più inquinate del ... msn

La Cina all'Ucraina, 'non vendiamo armi letali a Mosca': (ANSA) - PECHINO, 18 FEB - La Cina ha ribadito all'Ucraina di "non vendere vende armi letali" alla Russia. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi in un incontro ieri a margine della Confe ... tuttosport

Tech, un raccordo occidentale per contenere la Cina. La proposta Csis: IA, chip, quantum e biotech sono campi cruciali in cui si gioca la rivalità tra Pechino e Washington più alleati. Si può intervenire sulla geografia delle catene del valore per assicurarsi che l’Occid ... formiche