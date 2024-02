Peccioli conquista Manhattan La rivoluzione dei rifiuti diventa un’opera d’arte a Times Square

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024)(Pisa) American Dreams. Un borgo abbarbicato su un crinale, un antico centro medievale dove vivono meno di 5mila anime, plana nel ventre frenetico di New York per schiudersi al mondo. Da, il Comune del Pisano che ha operato unacopernicana nella gestione della spazzatura, traslando i proventi di una discarica in arte e bellezza, alle icone di, vedi, crocevia del globo. Insieme a 80 cittadini del paese, volati oltreoceano grazie a un bando del Comune che ha compartecipato alle spese di viaggio. Un esempio: con un Isee non superiore ai 12mila euro, è stato possibile guadagnarsi non una semplice gita a New York, ma un’intensa settimana incentrata sulla cultura.a New York come suggello di buone pratiche, ...