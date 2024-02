Pazzo figlio di p | Biden non si tiene | raffica di insulti a Putin

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il presidente russo Vladimirè un "di p...". Così lo ha dfinito il presidente americano Joedurante una raccolta fondi per la sua campagna a San Francisco., secondo i media americani, stava parlando del cambiamento climatico quando ha detto, utilizzando l'acronimo 'sob' che rimanda all'espressione offensiva, "Abbiamo undi p... comeed altri, e dobbiamo sempre preoccuparci del conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l'umanità è il clima". Non è la prima volta cheusa questa espressione. Nel gennaio 2022 aveva usato lo stesso termine offensivo, mentre aveva il microfono accesso, nei confronti di un giornalista di Fox News accreditato alla Casa Bianca. Durante ...