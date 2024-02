Patrizia Vicinelli | la poetessa maledetta

Nel salone di Orea Malià l'omaggio alla poetessa Patrizia Vicinelli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'hanno definita la Carmelo Bene al femminile, la Patti Smith italiana, Icona corporale, kamikaze dell'esperienza", ma lei era proprio, poeta, performer, artista visiva e attrice italiana, nata a Bologna nel 1943 e qui morta nel 1991. "una vita da poeta maledetto dell'800' scrisse di lei Nanni Balestrini. Ma di, che oggi avrebbe avuto 81 anni e che forse di questo traguardo avrebbe avuto orrore, che cosa rimane nella contemporaneità? Probabilmente le nuove generazioni, anche le più alternative, non la conoscono, ma quando succede è subito culto. Il perché, di una probabile non conoscenza, è raccontato da Fabio Orecchini, che, con Roberta Bisogno, ha curato per la casa editrice marchigiana Argolibri, "La nott'e'l'giorno", che contiene le opere edite, tra cui autentici capolavori ...