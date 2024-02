Patanè | Parte linea Tva che mi preoccupa di più è il passaggio su via IV Novembre

Tramvia Termini-Vaticano-Aurelio, Patanè: "Porterà la riqualificazione di via Nazionale"

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “LadellaTva che midi più è ilsu via IV, dove andrà in promiscuo. Sono arrivati numerosi suggerimenti su questa tratta, come l’inserimento di semafori sulla via per dare priorità al tram sul traffico privato, oppure prevedere unparzialmente esclusivo per il tram, deviando le auto su via delle Tre Cannelle, ovviamente da valutare. E poi una fermata all’altezza dei mercati Traianei, da valutare con la Soprintendenza, e lo spostamento della fermata Cesare Battisti a via del Plebiscito”. Così l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio, in occasione del tavolo conclusivo del tavolo di consultazione con i cittadini sul progetto dellaTva. (Zap/Dire)