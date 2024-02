Partenza dei lavori per la bretella Cisterna-Valmontone | l’annuncio del presidente della regione Rocca

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 La realizzazionestrada, un progetto viario di cruciale importanza per il Lazio, sembra finalmente vedere una luce in fondo al tunnel con una data di completamento prevista per il 2028.arriva direttamente dalLazio, Francesco, durante il Roma REgeneration Forum organizzato da Confindustria. FineFase degli Espropri “Abbiamo concluso la fase degli espropri. Entro il 2028 lasarà pronta”, ha affermato, segnando un passo significativo verso la realizzazione dell’infrastruttura. Questo annuncio mette fine a un lungo periodo di attesa, proclami e ...