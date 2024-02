Pari a Roma 1-1 e giallorossi eliminati Il trofeo sarà assegnato il 4 aprile | l’avversario è il Torino La Primavera corre e va in finale di coppa Italia

(Di giovedì 22 febbraio 2024)1 Fiorentina 1: Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Pisilli,no (82’ Marazzotti), Pagano; Costa (78’ Graziani), Misitano, Cherubini. All. Guidi. FIORENTINA: Leonardelli; Biagetti (86’ Maggini), Baroncelli,ni, Fortini; Harder, Ievoli; Balbo (52’ Vigiani), Rubino (86’ Vitolo), Caprini; Sene (82’ Braschi). All. Galloppa. Arbitro: De Angeli di Milano. Marcatori: 66’ Sene, 72’ Misitano.- È storia, è record. La Fiorentina, al termine di una gara di sofferenza sul campo della, ha strappato un 1-1 di platino, ha centrato la sestaconsecutiva di(nessuna Under-19 c’era mai riuscita) e al contempo ha vendicato il ko nell’ultimo atto della scorsa ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli c'è": Osimhen, gol e bacio: pari in rimonta (1-1) con il Barcellona". In taglio basso spazio alla Roma, impegnata stasera in Europa League: "Roma, è la notte di De Rossi". A centro pagina spazio all'Inter: ... tuttonapoli

